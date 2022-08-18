前總統府發言人丁允恭擔任高雄市新聞局長時，與女記者在辦公室發生3次性行為，又在臉書公開與她的合照，懲戒法院將他判決撤職並停止任用2年，上訴後，目前第二審審理中；丁18日上午委由蔣姓妻子大動作到台北地院前舉行記者會，表示要對該名女記者提出民事求償訴訟。事後丁也在臉書上PO文表示「性騷擾範圍不該無限上綱，自己受害程度超過女記者10倍。」

丁允恭發文喊冤，他才是受害者，遭性騷擾程度是女記者10倍。（丁允恭臉書）

丁允恭於個人臉書發文，他委託妻子到台北地院遞狀，主要是針對2020年時，女記者於周刊張貼他的隱私照，提起性騷擾告訴，求償一塊錢。這也是在監委紀惠容追殺之下，他不得不採取的動作。

他指出，之所以提告性騷擾，是完全依照監委紀惠容向懲戒法院上訴他的標準：他在臉書上張貼與女記者衣著整齊在公共場合所拍的合照，被紀惠容認定為性騷擾；而女記者在週刊上所登出他裸體、熟睡照等，未經同意所拍攝的照片。若按照紀大監委的標準，那對他便是十倍的性騷擾。

他說，他提告，除了討個公道以外，也是希望藉著司法，釐清性騷擾的範圍；如果告訴成立，那也突顯了我是受害者的事實；而如果法院認為女記者行為不構成性騷擾，那同樣的紀惠容對我的指控也是錯誤的。性騷擾的範圍不該無限上綱，就只是這麼簡單的一件事。