全球股市今年以來動盪不安，考試院會今天聽取銓敘部報告，公教人員公保準備金今年度截至6月底為止，累計投資收益為-485.69億元，虧損了14.03％，考試院長黃榮村認為，今年以來的績效並不理想，要求台銀靈活調整投資策略，以維護被保險人權益。

銓敘部今天以「公教人員保險準備金截至111年6月底止之財務運用情形」為題，就公教人員保險準備金的財務運用配置及運用績效，向考試院會進行專案報告。

銓敘部說明，今年上半年，俄烏戰事意外發生且持續進行，推升能源、食品和大宗商品價格上漲，加以中國防疫封城影響供應鏈，全球通膨壓力加劇，美國聯準會加速升息，全球主要央行加快緊縮步調，國際金融市場大幅波動，股市走跌。

銓敘部指出，今年截至6月底止，MSCI全球指數及台灣加權股價指數分別下跌20.18％、18.62％。公保準備金以資產配置方式均衡布局國內外金融市場，今年截至6月底止，整體規模為3481.22億元，累計收益為-485.69億元，收益率-14.03％。

黃榮村表示，公保準備金今年截至6月底運用績效並不理想，期許台銀能更快速因應變局，靈活調整投資策略，俾達到預定收益率，維護被保險人之權益。