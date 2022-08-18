今天在大聯盟場上洋基以8：7險勝光芒，此戰洋基展現出久違的火力，並在10局下靠唐納森(Josh Donaldson)的再見滿貫炮戲劇性贏球，他全場唯一的安打價值連城，還讓痛失2分的查普曼(Aroldis Chapman)幸運獲得勝投，目前洋基戰績為73勝45敗，還有機會重新振作起來。

洋基前3場比賽僅拿1分，還是靠對手失誤撿到，狀況奇差無比，不過今天與光芒的比賽他們終於醒來，在6局後持續有得分進帳。但前半段戰況仍偏向光芒，首棒三壘手迪亞茲(Yandy Diaz)於3、5局為球隊打下3分，6局拉米瑞茲(Harold Ramirez)再敲陽春炮，拉開到4：0領先。

而洋基6局展開反攻，托瑞斯(Gleyber Torres)的2分炮幫球隊開胡，這是他本季第17轟，7局當家重炮手「法官」賈吉(Aaron Judge)連選4顆壞球，讓隊友崔維諾(Jose Trevino)回本壘得分，賈吉此戰3打數1安打選到2次保送，打擊率仍高居.297。

8局洋基馬不停蹄，雷佐(Anthony Rizzo)用本季第28轟追平比數，戰局重新開始，雙方9局都沒得分進入延長賽。10局洋基頻頻調動外野守備位置，1出局後將查普曼派上場，無奈他連投2次4壞球保送，接著被敲安噴掉3分，球隊頓時又來到危險局面。

JOSH DONALDSON WALK-OFF GRAND SLAM HOLY SHIT pic.twitter.com/JYhgr1dq8j — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) August 18, 2022

但棒球不到最後一刻都很難說，10局下擔任指定打擊的唐納森扮演大英雄，咬中Jalen Beeks的96.6 mph四縫線快速球，一棒揮出右外野，形成再見滿貫炮，戲劇性以1分差氣走光芒拿下最後勝利，唐納森4打數就只有這支安打，卻逆襲成為單場MVP。