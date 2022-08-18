P. LEAGUE+高雄鋼鐵人今天（18日）宣布球隊新賽季第2名洋將，為畢業於美國NCAA一級東卡羅萊納大學的前鋒釩斯（Vance Jackson），總教練格魯諾維奇認為，可以打小前鋒、大前鋒的釩斯加入，可增加球隊調度靈活性。

釩斯現年24歲、身高206公分，2021-22大學賽季出賽30場，平均上場時間31分鐘，是隊上倚重的得分箭頭之一，平均每場繳出13分、6籃板，三分球命中率超過4成，擁有優異的外線投射能力，今年曾受邀到NBA芝加哥公牛隊進行選秀測試。

鋼鐵人球團表示，譯名取名「釩斯」，是因為「釩」是化學元素，與「鐵」一起作為「鋼」裡的合金元素，代表球團期望這名年輕洋將能夠融入團隊，成為鋼鐵人團隊中重要的一員，全力衝擊下一賽季。

鋼鐵人教頭格魯諾維奇表示，釩斯擁有很好的身體條件，可以打三號及四號位置，增加球隊調度靈活性，也很期待年輕的釩斯，可以在場上發揮優異的速度，以及外圍投射的破壞力，而加盟高雄鋼鐵人是釩斯首次的海外職業賽經歷，他相信年輕的釩斯會表現出積極的奮戰精神，為球隊做出貢獻。