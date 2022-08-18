美系外資針對矽力-KY*(6415)出具最新研究報告，認為消費市場疲軟，惟矽力-KY*仍有汽車和雲計算增長、Gen 3營收比重成長，以及可能緩解的成本壓力等優勢，現階段將矽力-KY*目標價由1550元調降到1300元、評等維持加碼。

美系外資表示，矽力-KY*(6415)第二季營收68億元、季增長13%、年增長29%，這主要受益於整體穩健的PMIC(電源管理IC)需求和新台幣貶值，每股淨利為5.1元。

展望下半年，美系外資表示，有鑑於需求疲軟、消費者和個人電IC的持續去庫存，加上需求疲軟市場出現競爭對手祭出的價格競爭也為大關鍵，故將矽力-KY*目標價由1550元調降到1300元、評等維持加碼，也下調矽力-KY*的2022年、2023年和2024年每股收益，幅度分別為13%、19%和16%。

美系外資進一步表示，儘管消費型市場疲軟，但矽力-KY*仍可挾汽車和雲計算增長、Gen營收比重從40%上升到50%，以及可能緩解的成本壓力，故可抵消部分衝擊，此外，也預估矽力-KY*若以美元計價今年的出貨平均價格會成長逾30%，主要是因為矽力-KY*在中高端細分市場和客戶市場占有率以及客戶長線關係上選擇保持合理的定價。

美系外資表示，預計矽力-KY*第三季營收將季減少5%，毛利率下滑1個百分點，至於第四季，矽力-KY*則將維持穩定。