小說「魔鬼詩篇」作者魯西迪（Salman Rushdie）日前在美國紐約州西部一場文學活動上被刺傷，遭控行凶的男子今天受訪時表示，自己得知魯西迪逃過死劫後大感意外。

24歲嫌疑人馬塔（Hadi Matar）在獄中告訴「紐約郵報」（New York Post），自己去年冬天在推特上看到一則有關魯西迪計劃露面的推文後，決定來「學托擴協會」（Chautauqua Institution）找人。

馬塔說：「我不喜歡這個人，我不認為他是什麼好人。他是個攻擊伊斯蘭教、伊斯蘭教信仰和伊斯蘭教制度的人。」

魯西迪生於孟買的穆斯林克什米爾家庭，後來移居英國，擁有英、美雙重國籍。他因為寫出第4本小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）而長期面臨死亡威脅，有些穆斯林認為該書褻瀆先知穆罕默德。這本書於1988年出版，陸續在許多穆斯林人口眾多的國家被禁。

馬塔表示，他認為已故伊朗最高領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）是個「偉人」，但不願透露自己是否依循何梅尼在魯西迪出版「魔鬼詩篇」後，於1989年下達要穆斯林殺掉魯西迪的宗教裁判令（fatwa）。

伊朗否認涉及這起攻擊案。住在新澤西州小鎮費爾悠（Fairview）的馬塔表示，他和伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）未曾有過任何聯繫。他告訴紐約郵報，自己只讀過幾頁「魔鬼詩篇」。

美聯社報導，魯西迪的經紀人表示，魯西迪12日遭遇攻擊，可能會失去一隻眼睛，手臂上的神經被切斷，肝臟也被刺傷受損。