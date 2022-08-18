MLB推薦賽事 : 8/20(六) 09:40，聖路易紅雀@亞歷桑那響尾蛇 (系列賽首戰)

國聯中區是目前分區冠軍競爭最激烈的一區，榜首聖路易紅雀僅領先密爾瓦基釀酒人2場勝差，龍頭隨時都有可能換人坐。本週末紅雀將作客重建中的亞利桑那響尾蛇，紅雀若能延續近期火熱的打擊手感，將有機會拉開分區領先勝差。

紅雀在明星賽後的團隊攻擊指數高達0.822，高施密特(Paul Goldschmidt)與亞瑞納多(Nolan Arenado)持續扮演稱職的中心打者，但最重要的是今年農場大豐收，菜鳥野手高曼(Nolan Gorman)及多諾萬(Brendan Donovan)今年攻擊指數都接近8成，加上老將普荷斯(Albert Pujols)的鳳還巢補足右打深度，板凳深厚的憤怒鳥打線目前場均得分4.70高居國聯第三，如果因傷影響調整進度的外野手歐尼爾(Tyler O'Neill)能找回去年的長打手感，紅雀的打線將會更趨完整。

邁入重建期的響尾蛇，今年在沃克(Christian Walker)及幾名新秀的聯手發揮下，打線仍維持一定的競爭力。沃克在2019年敲出生涯最多的29發全壘打，但過去兩季陷入低潮，長打率都跌破5成，今年沃克修正打擊機制，擊球仰角高達17.8度，長打也隨之而來，本季已打出27發全壘打，有機會再創生涯單季新高。此外，超級工具人瓦修(Daulton Varsho)今年攻擊指數突破7成5，也在捕手位置替火力不濟的凱力(Carson Kelly)分擔了近30場先發，未來如果能常駐在捕手挹注火力，響尾蛇的打線建構也會更加具有彈性。

系列賽首戰雙方先發投手預計會是紅雀的米可拉斯(Miles Mikolas)對上響尾蛇的T.亨利(Tommy Henry)。以滑球為主要球種的米可拉斯本季依舊繳出亮麗的成績單，出賽24場投出16場優質先發，雖然8月初面對落磯山主投2.2局狂丟10分，但下一場面對同區勁敵釀酒人馬上回神，主投8局僅失2分，給予球隊的安定感十足。本季首度登上大聯盟的響尾蛇左投T.亨利來自於名校密西根大學，T.亨利的直球均速僅有93英里左右，主要是靠著進壘角度犀利的滑球及變速球與打者周旋，但控球不佳一直是T.亨利的最大罩門，本季BB/9值高達4.2次，投球穩定度仍有相當大的進步空間。

紅雀8月的場均得分高達5.4分，本季對左投的團隊攻擊指數也高達0.794，T.亨利若是控球問題依舊無法改善，響尾蛇勢必要提早燒牛棚。而響尾蛇雖然有一定的長打能力，但打線串聯度不及紅雀，此戰面對穩定的米可拉斯，恐怕難有出色的發揮，筆者預估近況火燙的紅雀能趁勝追擊拿下此戰，而紅雀本季客場的讓分過盤率高達57%，建議可大膽投注「讓分玩法-客勝」。