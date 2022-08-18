高雄鋼鐵人球團今日宣布新賽季的第二位洋將，是年僅24歲的美國籍洋將－釩斯（Vance Jackson），畢業於美國一級學校（NCAA）東卡羅萊納大學，是主打三、四號的鋒線球員，擁有優異的外線投射能力，今年曾受邀到NBA芝加哥公牛隊進行選秀測試。

釩斯身高206公分，2021-22大學賽季出賽30場，平均出賽時間31分鐘，是隊上倚重的得分箭頭之一，場均可繳出13分，另有6籃板，三分球命中率超過四成。

總教練格魯諾維奇表示，釩斯擁有很好的身體條件，可以打三號及四號位置，增加球隊調度靈活性，也很期待年輕的釩斯，可以在場上發揮優異的速度，以及外圍投射的破壞力。

格魯諾維奇表示，加盟高雄鋼鐵人是釩斯首次的海外職業賽經歷，他相信年輕的釩斯會表現出積極的奮戰精神，為球隊做出貢獻。

球團表示，取名「釩斯」，是因為「釩」是化學元素，與「鐵」一起作為「鋼」裡的合金元素，代表球團期望這名年輕洋將能夠融入團隊，成為鋼鐵人團隊中重要的一員，全力衝擊下一賽季。