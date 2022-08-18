漁民使用磺火捕魚法，在點燃乙炔瞬間，會發出「蹦」的巨響，吸引成千上萬青鱗魚飛躍海面。（陳彩玲攝）

新北金山蹦火漁業傳承百年，成功申請成為新北市無形文化資產，漁民使用磺火捕魚法，在點燃乙炔瞬間，會發出「蹦」的巨響，吸引成千上萬青鱗魚飛躍海面，畫面相當壯觀，北觀處今年推出海陸行程，讓民眾搭船出海近距離體驗。

金山在地文史工作者郭慶霖表示，300多年前先人發揮智慧就地取材，研發出火把漁業，接著發現磺石加水後會產生乙炔氣體，燃燒時放出的高溫、高熱不亞於傳統火把，因此，創造出台灣北海岸獨有的「磺火捕魚法-蹦火仔」。漁民點燃乙炔時，會發出「蹦」的巨響，吸引成千上萬的青鱗魚飛躍海面，再用事先架設在漁船旁的漁網捕撈上船。

郭慶霖說，蹦火漁業面臨存續危機，近年僅剩一艘「蹦火漁船」，為了不讓「蹦火仔」絕跡，已成功申請成為新北市無形文化資產；交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處近年也積極宣傳此文化，今年首次以策展方式，增加與民眾互動性，內容從早期火把漁業演進、文化價值，一直到蹦火漁業觀光亮點。

北觀處長陳美秀說，希望藉由展覽方式讓「蹦火仔」精神不斷傳承、永續流傳，此外，今年也與旅行社合作，推出蹦火主題海陸行程，讓民眾不僅能近距離欣賞夏夜璀璨漁火，也能探訪磺港漁村，同時遊覽魚路古道、蹦火體驗DIY，讓更多人認識即將失傳的漁業文化。

北觀處進一步說明，策展期間從8月19日起至9月30日止，每日上午9時至下午5時，在金山遊客中心一樓展出，現場有志工進行導覽解說，此外，只要填寫問券加入「金山蹦火」 LINE帳號，即可參加伴手禮抽獎活動，向量100份。