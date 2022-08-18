本週辛辛那提大師賽(Western & Southern Open)戰的如火如荼，1000績分等級的賽事眾星雲集，ATP世界排名前10的好手除了第2的A.茲維列夫(Alexander Zverev) 以及第6的喬科維奇(Novak Djokovic)以外，其他8位全部都有參賽辛辛那提為月底的美國網球公開賽備戰，8位球星中最被國內外專家看好拿下辛辛那提大師賽冠軍的是目前的球王麥維德夫(Daniil Medvedev)，究竟麥維德夫能否不負眾望鞏固球王地位呢？

今年26歲來自俄羅斯的麥維德夫生涯至今拿到過14座ATP巡迴賽的冠軍(包括去年的美網冠軍)，這14座冠軍只有去年的馬約卡公開賽(Mallorca Open)是草地球場，其他13座都是在硬地球場取得，可見球王麥維德夫在硬地球場的專精程度，值得一提的是辛辛那提大師賽去年以及前年的冠軍(A.茲維列夫和喬科維奇)正是世界前10好手中唯二未出席的球星，至於再上一屆2019年的冠軍就是麥維德夫。

納達爾雖然人稱紅土之王，但他在硬地球場的表現也是頂尖的存在，生涯至今92個冠軍之中硬地球場佔了25座(包含2013年的辛辛那提大師賽冠軍)，今年度4個冠軍就有3個是硬地場地，分別為墨西哥公開賽、澳洲網球公開賽以及墨爾本公開賽，溫布頓決賽因傷退賽的納達爾本週捲土重來，以第二種子之姿準備給網壇後輩們下馬威，可惜的是納達爾稍早在32強賽事意外敗給克羅埃西亞的科里奇(Borna Coric)，相信傷剛痊癒的納達爾在接下來的美網會帶給球迷更精彩的表現！