雪霸國家公園管理處設置原住民學生獎學金，9月起接受申請。（謝明俊攝）

雪霸國家公園管理處為鼓勵設籍雪霸國家公園及周邊的原住民學生努力向學，自今年9月起，首度開辦轄區及周邊原住民優秀學生獎助學金，從國小5年級至研究所都可申請，雪管處期望透過獎學金，能吸引原住民學生完成學業後投入國家公園生態保育工作行列中。

這是雪管處成立30周年以來，首次設置獎學金，雪管處表示，獎助金的設立，除肯定原住民學生就學期間學業表現優異外，也期望受獎學生能在完成學業後，能透過自身專長與專業，協助國家公園生態保育與環境教育推動工作，若對國家公園相關工作有興趣，也歡迎一起加入，成為守護台灣生態的生力軍!

雪管處說明，這項獎助學金的發放對象，從國小5年級到研究所都可提出申請，前一學年度學業及操性成績優異、當年度錄取大專，或具有特殊才藝的學生，只要設籍在雪霸國家公園轄區及周邊行政區，包括苗栗縣泰安鄉、新竹縣尖石鄉及五峰鄉、臺中市和平區等地區2年以上，都可申請，低收入戶弱勢學生，則不受設籍2年的限制。

雪管處指出，申請學生的學業及操行成績，國小五年級以上學年總平均成績需80分以上。國中達70分以上、高中職及大專院校以上達65分以上。至於申請特殊才藝獎助學金的學生，除學業及操行成績需符合標準外，個人單項特殊才藝還需獲得縣市級以上政府機關、團體主辦的競賽成績前三名的獎項。

獎學金額度為國小學生每人1仟元，國中2仟元，高中3仟元至5仟元，大專及研究所6仟至8仟元，錄取大專以上學校及特殊才藝助學金為1萬元。