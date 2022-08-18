基隆市政府政風處表示，基隆市工程施工查核績效考核，連續三年榮獲行政院公共工程委員會評定優等，市府工務處近年來為更強化工程品質，除了接受市府工程施工查核外，本身也建立了內部查核機制，以確保施工成果符合設計規範之品質要求，期間也持續觀摩新工法，來逐步提升品質。

政風處表示，基隆市政府格外重視公共工程品質，所以從108年起就將工程施工查核業務交由政風處負責執行。市長林右昌除在每周市務會議需定期提報施工查核情形外，市長也會直接到工地視察，所以在主辦工程團隊的努力下，市府工程施工查核績效考核，已連續三年榮獲行政院公共工程委員會評定優等。

近年來為更強化工程品質，基隆市工務處除接受市府工程施工查核外，本身也建立了內部查核機制，以確保施工成果符合設計規範之品質要求。此外，也持續觀摩新工法，繼109年試辦交通部公路總局材料試驗所「方形瀝青磚」後，18日則觀摩該所最新「瀝青磚坑洞修補整合式機械化工法」，在人力普遍不足的情況下，將有助提升路面坑洞修補的效率及安全性。

市府工程施工查核的業務面向很廣，除了聘請專家學者赴工地實地查核外，政風處監辦道路工程驗收，對於瀝青混凝土是採現場隨機取樣並隨機送實驗室，同時對於鑽心取樣的地點，也引進瀝青磚回填。

此外，為加強工程隱蔽部分的查檢，政風處也列管重大工程，並由工程施工查核小組及政風人員會同檢驗停留點，逐步提升了工程品質。這幾年在市府主辦工程團隊的努力下，公共工程的品質確實有提升，也減少了民怨。