藝人艾成昨（17日）墜樓身亡的消息震驚各界，藝人無不悼念，阿Ben（白吉勝）也在臉書上憶起與艾成相處的點滴，他與老婆徐小可夫妻倆因為艾成的影響，也成為虔誠的基督徒。阿Ben提到原本約好等對方9月攜王瞳返台，再一起去露營，然而約定再也無法實現。

阿Ben昨夜在臉書寫下長文，提到當時艾成在活動彩排時，主動向他深聊，「跟我訴說神在你身上所行的神蹟奇事，短短十分鐘⋯感動了我想認識這份信仰的衝動，在我跟小可受洗的那天⋯你哭得比我們還激動。」

阿Ben也回憶艾成生前的溫暖舉動，「每一次的見面，我們話不多，但總是深深擁抱；每一次的笑容，總是會帶給彼此許多溫暖祝福。」有次雙方在《小明星大跟班》的錄影通告閒聊，並約定好一起露營，「在化妝間我們暖暖擁抱，短暫的敘舊聊聊近況，本來約好了等你9月帶瞳從馬來西亞陪家人回台，我們再一起去露營。」沒想到卻是最後一次見面，從此天人永隔。

阿Ben與徐小可、艾成與王瞳兩對夫妻和其他友人一同出遊。(圖/阿Ben 臉書)

然而，如今得知艾成驟逝噩耗，阿Ben痛心的表示：「我還在找尋可以帶寵物的營地⋯你卻這樣失約了。」他期望將所有一切傷痛都能降到最低，讓艾成的好與愛都能繼續流傳，「蔡艾成⋯我們天家再相見。」

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980