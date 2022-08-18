艾成17日在蘆洲捷運共構大樓墜樓身亡，生前他曾透露如果自己走了，最放不下的除了愛妻，就是狗兒子哈嚕（Haru），王瞳昨日也帶著Haru見艾成最後一面。Haru是2人於2014年在陳珮騏的牽線下一起領養，艾成驟逝，陳珮騏也發文哀悼「一切都放下了，沒有任何煩心了。」

陳珮騏在臉書細數與艾成夫婦因毛孩牽起的緣分，特別是原本怕狗的艾成，也因為心疼Haru的身世，對他相當疼愛。Haru曾是隻受虐狗，陳珮騏 2014年於南寮收容所救援回來，歷經2個月醫療與行為矯正後，同年8月被王瞳夫婦收養，「瞳瞳（王瞳）就是愛上兒子了，決定用愛與耐心給兒子一個永遠的承諾與充滿愛的家。」

多年來陳珮騏僅透過相片、影片追蹤Haru，並持續向艾成夫妻表達感激，「Haru現在也的確很穩定、很幸福。」如今艾成驟逝，陳珮騏表示會繼續默默守護王瞳與Haru，並對外喊話「現在他們需要的不是探論，請大家一同給予真心的祝福並還之平靜。願艾成安息，祝福。」