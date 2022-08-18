大陸八卦微博「吃瓜少女張小寒」前天（16日）以漫畫聲稱，知性女星與已婚富豪在海南島的酒店秘密約會，遭影射的是氣質女星江疏影，正宮則是女星金巧巧及她身家數億的博納影業總裁老公于冬，金巧巧第一時間駁斥：「謠言止於智者！」而江疏影沉默2天後，今（18日）則爆氣發聲明喊告：「我可以被評論，但不能被誣陷」。

「吃瓜少女張小寒」以漫畫影射，已婚富豪和妻子到海南某家高級飯店度假半個月，出手大方的他，常花錢買名牌寵妻，但富豪隔10天後再到飯店，身邊人則換成知性女星，除了指兩人比較像夫妻，還稱富豪為了看女星的笑顏，霸氣買下千萬珠寶。

消息曝光後，網友便猜夫妻是女星金巧巧及她身家數億的博納影業總裁老公于冬，江疏影則遭影射是該位知性女星，對此，金巧巧第一時間發文駁斥：「謠言止於智者！有空多看電影」，事後還標記「吃瓜少女張小寒」並反酸：「我也很好奇，妳說的這三人到底是誰？」

金巧巧第一時間駁斥婚變謠言。（圖／取材自微博）

遭影射的江疏影稍早則發聲明喊告，工作室表示：「原本看到大家理性吃瓜，我們並不打算對無中生有的揣測做出回應，更無意占用公共資源。但輿論被有心之人煽動越演越烈，對江疏影女士的造謠、傳謠，我們絕不姑息。」江疏影爆氣說：「歡樂可以製造，但不能編造；我可以被評論，但不能被誣陷。」