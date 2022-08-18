消防車上的LED字幕機可用於各式安全宣導。（台南市消防局提供／李俊淇台南傳真）

消防人員救災出勤，時聞遭後車追撞成傷，如何提醒路過車輛注意，便成了重要問題。台南市政府消防局第三救災救護大隊佳里消防分隊全國首創在消防車後加裝LED字幕機，除了可以發光示警，提醒後方車輛注意，而平時出勤時又可利用字幕機進行跑馬燈方式進行宣導防火逃生及等重要消防安全觀念，佳里分隊長謝浩銘表示，在疫情期間，不但可避免過多人與人的接觸下宣導正確觀念，另外也能保障弟兄出勤安全，真得是一機多用。

分隊長謝浩銘說，時常夜間乘公車通勤，常被公車上的LED字幕機所播放吸引，曾在其他區的垃圾車也裝過類似產品，考慮如果在消防車後方裝設LED字幕機的方式能起到一定效果，與大隊討論後決定開始施作，立刻找去找廠商報價及募集資金，沒想到義消顧問聽聞此想法，立即答應幫忙。

從事車輛維修的禾承車業吳宗哲老闆本身是佳里義消顧問，平時熱心公益，在得知佳里消防分隊有加裝LED字幕機的想法後，除了熱心協助尋找相關人士幫忙設計安裝外，還慷慨解囊全額贊助車輛近2萬的改裝費用。

第三救災救護大隊陳博文大隊長表示，台南市政府消防局一直非常重視消防車輛的行車安全，去年推動十大消防車輛安全防範措施，包含消防車輛外觀加裝反光標示增加夜間能見度及語音廣播讓道功能...等，這次佳里消防分隊利用巧思，安裝LED字幕機於消防車後方，既可以發揮出勤時救災警示的作用，平時又可以有消防宣導的功效，期望這個創意有效提醒路過車輛注意，保障消防弟兄出勤安全。