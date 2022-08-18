石英元件廠晶技(3042)自結前7月每股稅前盈餘為6.95元，由於消費性等產品面臨庫存調整，晶技謹慎看待下半年，預估第3季會比第2季差，但下半年仍可望略優於上半年，歐系外資及日系外資最新報告分別給予「中立」及「持有」評等，晶技今天股價收低。

晶技自結前7月合併營收為79.1億元，年減11.8%，營業淨利為17.17億元，年減16.4%，稅前盈餘為21.52億元，年減1%，每股稅前盈餘為6.95元。

晶技積極衝刺車用產品業績，新成立晶創科技，目前自有產能設在同為晶技子公司的寧波台晶電子廠區內獨立生產，寧波廠車用頻率元件專用生產線已經完成擴充，每月產能已提升至6000萬顆，晶創在浙江寧波取得33畝建廠用地建廠，興建中的新廠預計2023年每月開出 6000 萬顆新產能，後續將擴充至每月2億顆的產能。

目前晶技車用產品第3季訂單滿載，也已看到第4季的訂單。

儘管蘋果新機上市拉貨啟動，且車用產品還不錯，但消費性電子、PC/NB及非蘋智慧型手機持續面臨庫存調整，網通產品亦有下修壓力，晶技謹慎看待下半年，晶技表示，第3季看起來會比第2季差，下半年應可略優於上半年。

歐系外資及日系外資最新報告分別維持晶技「中立」及「持有」評等，其中歐系外資微調晶技2022年到2024年營業淨利1%以內，以反應疲弱的營收前景，目標價則維持100元；日系外資目標價則為95元。