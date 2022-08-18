法務部18日公布行政執行署7名分署長、主任執行官調動名單，其中法務特別拔擢3名二審回任一審的檢察官柯怡伶、吳廣莉、丁俊成，分別接任嘉義、宜蘭及新竹分署分署長。

法務部表示，為鼓勵輪調二審檢察官（俗稱三專生）或調二審辦事檢察官（二專生），特別拔擢2位「三專生」柯怡伶、吳廣莉、1位「二專生」丁俊成，分別行政執行署分署長。

3人均具有完整之一、二審辦案經驗及行政歷練，其中柯怡伶曾任台南地檢署襄閱主任檢察官、吳廣莉曾任基隆、士林地檢署主任檢察官、丁俊成曾任法務部資訊處副處長。

此外，為拔擢績效卓著的行政執行人員，將台北分署主任行政執行官兼科長李貴芬，調升行政執行署主任行政執行官兼案件審議組組長。

7名行政執行署分署長、主任執行官名單如下：

1.宜蘭分署分署長周懷廉調派士林分署分署長。

2.新竹分署分署長李蕙如調派桃園分署分署長。

3.桃園地檢署檢察官丁俊成調派新竹分署分署長。

4.嘉義分署分署長郭景銘調派彰化分署分署長。

5.台南地檢署檢察官柯怡伶調派嘉義分署分署長。

6.台北地檢署檢察官吳廣莉調派宜蘭分署分署長。

7.台北分署主任行政執行官兼科長李貴芬調升行政執行署主任行政執行官兼案件審議組組長。

除柯怡伶、吳廣莉2人因配合調任期間，於9月1日報到外，其餘5人均於8月31日統一赴新職機關報到。