居家修繕通路領導品牌進駐金門，離島版圖進一步擴大，業者表示，在金門販售的種類與價格都與台灣本島一致；金門縣副縣長李增財表示，感謝業者帶給本地民眾不同消費視野。

繼2021年澎湖馬公店開幕後，特力屋在金門開設離島第2間門市，也是全台第32間社區店，賣場位於金門最大免稅商店昇恆昌金湖廣場4樓，空間150多坪。

特力屋總經理張栢青表示，受惠國旅復甦，金門縣旅宿觀光產業發展熱絡，加上金門大橋將於10月通車帶動房市交易表現等，持續推升在地居家裝修及DIY商品需求，看好金門縣發展潛力，金門太湖店獨家引進近百項國際知名品牌商品，都是在金門獨家開賣；尤其全球缺工缺料，DIY蔚為風潮，相信特力屋會受到金門民眾歡迎。

張栢青表示，金門店販售的種類與價格都與台灣本島一致，從居家修繕耗材、專業調漆塗料、廚房衛浴配件等應有盡有，還有如油漆免費電腦調色、工具租借、專業師傅駐店免費諮詢，以及水電類單品安裝、小物免費載運到家等貼心服務，讓消費者無後顧之憂。

居家修繕通路領導品牌特力屋進駐金門，業者表示，在金門販售的種類與價格都與台灣本島一致；金門縣副縣長李增財（中）18日出席開幕式，感謝業者帶給金門民眾不同消費視野。（圖/ 中央社）

李增財今天出席開幕式，感謝業者帶給金門民眾不同的視野。（編輯：陳仁華）1110818