2022旗津風箏節將於20、21日登場，高雄市觀光局昨天進行風箏試飛，長16公尺的大鯨魚和長35公尺巨型章魚風箏在天空中飛舞，彷彿空中海洋世界，讓現場民眾看了驚呼連連。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，2022旗津風箏節是高雄首度舉辦的大型風箏展演活動，將有成群的鯨魚、章魚風箏在旗津海水浴場上空亮相，其中最大的鯨魚風箏長16公尺、最大的章魚風箏長35公尺。

觀光局昨天下午邀專業選手進行風箏試飛，巨型章魚和大鯨魚等風箏在空中翱翔，滿滿海洋生物在空中飛舞，讓現場民眾驚呼不已。

高雄市觀光局長周玲妏表示，2022旗津風箏節以大魚世界為主題，將有超過上百隻動物造型風箏在旗津天空爭奇鬥豔，包含30隻鯨魚風箏和巨型章魚風箏領軍螃蟹、水母、烏賊等海底動物亮相，讓旗津天空頓時化身海洋世界。

觀光局表示，除了海洋生物外，大象、老虎、猴子等可愛動物造型風箏也會出現；20日晚上加碼夜光風箏展演、21日邀台灣職籃T1聯盟元年總冠軍高雄全家海神隊球員同歡，還有彩繪風箏DIY、樂團演唱、泡泡秀、沙排派對等許多節目。

亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元表示，夜光風箏是近年風箏活動的新亮點，在傳統風箏線上加裝了LED燈和IC程式，讓風箏顏色及圖案在夜空中可以不停變化，成為夜空一道亮麗風景。

觀光局表示，想要觀賞風箏展演，旗津海水浴場周邊都是最佳觀賞點，旗津風車公園、旗后砲台也能觀賞。至於無法到場的民眾，則可至高雄旅遊網點選旗津海水浴場4K即時影像，透過網路影像直播欣賞。（編輯：張雅淨）1110818