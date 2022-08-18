年底首都市長之戰競爭激烈，國民黨台北市長參選人蔣萬安今(18日)在臉書宣布最新計畫，「萬安作伙行，台北百面贏」─走訪台北市12個行政區的行腳活動正式啟動，表示未來將深度走訪每一個行政區，至於第一步將從大同區起跑。

去年年底決定參選之後，蔣萬安已積極的走訪12個行政區，出席了629場地方活動、參與了52場宮廟參拜儀典，以及無數次里長拜會，足跡已經踏遍台北各地。他說，生於台北、長於台北，求學在台北，也在台北遇見我的最愛，台北一直是令人深感驕傲的城市，也是築夢的舞台，這座城市每天都讓他有不同的體會與發現！

蔣萬安強調持續勇往直前。他說，要傾聽每一個基層的聲音，了解每一個選民的想法，回應每一個市民的期待，因此12區行腳計畫起跑，將深度走訪每一個行政區，從一大早的晨運開始，到市場的拜會、宮廟的參拜，再到在地議題的探討、在地鄉親的座談，當然還有美食的品嚐以及商圈的走訪；透過各個時段，不同面向的行程安排，更深入且全面了解各個行政區的過去、現在與未來。

蔣萬安更說，會把對台北市未來發展有助益的政策，透過近距離的接觸，讓市民了解他的想法，也結合各區市民的心聲，做為政策制定的參考依據。而他的最新行動曝光後，不少網友紛紛在其臉書貼文底下留言表示「台北看你的了」、「台北向前行，萬安一定行」、「加油」、「蔣委員，台北隊，加油」。