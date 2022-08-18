針對大巨蛋爭議，民進黨台北市長參選人陳時中提出了「保證安全、體育優先、公布檔案」三大方案，結果除被對手蔣萬安要求公開3+11會議紀錄外，國民黨台北市議員徐巧芯也列舉了陳時中的7項「罪狀」，砲轟「天大笑話」、「早就信用破產」！

對於陳時中的說法，徐巧芯今（18日）在臉書狠酸「真是天大的笑話！」。她質疑，陳時中當指揮官的時候是否有公開透明？也痛批陳的「公開透明」早就信用破產，並列舉出了7項陳時中的爭議事件：

紐西蘭機師足跡只公布一半

確診數字變高就「校正回歸」

質疑疫苗採購價格就是「居心叵測」

再問百次也沒有3+11會議記錄

買了高端第二期報告從去年十月拖到現在都沒有

黑心快篩、小吃店採購快篩過程不透明

徐巧芯痛批，其中最具爭議的就是從「3+11我負責」，到後面變成「沒有紀錄」，面對立委質詢還說出「什麼都要會議紀錄指揮中心要如何運作？」而現在選舉接近又改口「資料立委都看過」。

最後徐巧芯除質疑，陳時中在當指揮官的時都沒有公開透明了，憑什麼讓人相信他當市長會？也狠酸，說個笑話：陳時中「公開透明」。