苗栗通霄鎮今年6月發生一起廢棄物傾倒事件，警方追查地點在新埔里一處山林谷地，環保局接獲舉報18日前往開挖取樣，結果有50多公噸的營建事業廢棄物，將依廢棄物清理法移請警方偵辦。

苗栗縣政府環保局指出，目前初估傾倒廢棄物約有5、60公噸，該山坡地共有11名地主，將約談釐清是哪些地主同意坡地掩埋廢棄物，涉嫌掩埋行為人已經觸犯廢棄物清理法，涉及刑事部分將移請檢警偵辦，之後若檢方認為無保全證據需要時，再要求地主移除。