中央流行疫情指揮中心評估，BA.5從八月底、九月初將會飆到高峰6萬例，但各級學校開學在即，家長憂心是否要延後開學？對此，指揮中心發言人莊人祥透露，教育部已經找各地衛生局討論最新停課標準，至於延後與否，他說，上學期疫情最嚴重時，也沒有提前放假或延後開學的決定，目前也沒聽到教育部有延後開學的相關考慮因素。指揮中心則會在開學前會「努力一波」，提高學生接種率，。

8月30日開學在即，許多家長憂心，「一人確診、全班停課」的標準持續，家長新學期仍會疲於奔命，希望能放寬停課標準。

指揮中心發言人莊人祥今天表示，針對停課標準，教育部正在提出計畫與各縣市政府教育局討論，要帶教育部會提出確定方案才說明。

新學期停課標準要不要與接種疫苗涵蓋率、以及曾經確診過來作為配套考量，作為放寬停課標準的相關因素？

莊人祥指出，目前國內小學、國中、高中學生，上學期以來，高達三分之一～四分之一的學童都曾經感染確診過，這群學生三個月內都無法在打疫苗。不過國高中學生目前已經接種至第三劑。國小部分，正在進行第二劑。

莊人祥表示，指揮中心將會在開學前會「努力一波」提高學生接種率，於開學後會和教育局合作，入校施打。

至於開學延後與否，莊人祥表示，牽涉到剛好開學時，疫情正在上升，有許多考慮很多議題，容教育部和教育局溝通有方案後再說明。