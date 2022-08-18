女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩(右)在田協秘書長王景成(左)手中接下東華扶輪社破紀錄獎學金。(黃邱倫攝)

台北市東華扶輪社持續在台灣支持、培育基層田徑選手，今日舉行第13屆田徑獎學金頒獎典禮，這次共有15名選手與3位教練獲獎。中華民國田徑協會秘書長王景成表示，感謝東華扶輪社13年來的長期支持與贊助，楊俊瀚、陳奎儒、鄭兆村與陳傑都是領著獎助金成長茁壯的，希望未來這批年輕選手能在國際舞台上發光發熱。

此次獲得破紀錄獎的余雅倩，在日本廣島女子鏈球再次打破全國紀錄，以64公尺34拿下首面國際賽金牌，獲頒3萬元獎金；曾是東華田徑獎學金得主的許樂，在巴西聽奧女子100公尺跑出12秒18，打破U20世界聽障紀錄，也獲得特別激勵獎學金2萬元。

其餘獲獎的選手有周鑫辰、簡子傑、吳育廷、徐苡絜、熊晨佑、黃緯麟、陳柏諺、王思遠、江靜緣、林仲威、陳潔安、黃詩涵、謝元愷等13位選手。

3名優秀得獎的教練分別是謝孟築（高雄市鳳山商工）、張家豪（桃園市治平高中）及陳右宗（宜蘭縣壯圍國中）。

今年5月在法國世界中學運動會男子110公尺跨欄項目以13秒42奪下金牌的鳳山商工謝元愷，8月初再接再厲參加哥倫比亞世青田徑賽拓展視野。謝元愷說，「兩場國際賽讓我看到世界的寬廣，也知道自己的缺點與不足之處，希望有朝一日能站上亞奧運舞台。」

東華扶輪社第27屆社長社長蔣正明在頒獎典禮上鼓勵所有的選手們繼續努力，期許選手們將來都有機會代表台灣參加國際賽事，讓世界看見台灣，讓台灣能在國際體壇持續的發光發熱。