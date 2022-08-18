藝人余苑綺生完第二胎後直腸癌復發，為了家人她積極對抗病魔，但無奈癌細胞仍是擴散全身，近期余家人都為此事感到相當難過不捨，而日前健康亮紅燈的余天，一早本預定出席選舉造勢活動，卻突然被告知二女兒病情危急，急告假後飛奔至北榮，如今余苑綺經紀人閃亮亮也趕赴醫院，緊張證實她的狀況「比跟媒體講得還嚴重」，透露她一直不願被探病甚至曝光病況，因為「不想被看到不好的樣子」。

余家人為余苑綺癌症復發情況日益惡化而擔憂，如今又傳出她病情告急，爸爸余天一早得知道後，立刻取消既定行程奔赴醫院，林佳龍也證實余天來告假，忍不住在電話中哭了，讓人非常擔心余苑綺的病況，其經紀人閃亮亮也於中午左右到達醫院，透露她目前全身都是引流管，情況真的不樂觀。

據《ETtoday》報導，余苑綺經紀人閃亮亮證實她的病況，比起媒體知道的還要不好，不禁落淚坦言真的很害怕，事實上余苑綺抗癌多年，一路狀況好轉還生了2個孩子，沒想到癌細胞或復發並擴散，導致病況急轉直下，閃亮亮表示，13號的時候還有傳訊息給余苑綺，她已讀但沒回，透露其實近來她已很少回訊，而雙方上次見面已經是去年工作時，經紀人更透露，多次想探望余苑綺，但都被婉拒，「她都不讓我去看她，不想讓我看到她不好的樣子」。

經紀人更說，余苑綺也曾跟家人表達別對外說她的病況，曾因被網友誤會拿這事情炒新聞而感到委屈傷心，也跟經紀人吐露，自己想跟大姊余筱萍一樣，「開開心心的，想做什麼就做什麼」。