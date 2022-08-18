明年第20屆北台區域發展委員會由新北市主政，新竹縣長楊文科（左至右）、國發會副主委游建華及新北市長侯友宜進行交接儀式。（羅浚濱攝）

北台縣市共同舉辦「北台灣海味美食祭」，基隆市秘書長黃駿逸（左至右）、新竹市副市長李世珍、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、國發會副主委游建華、新北市長侯友宜、台北市副市長彭振聲、桃園市副市長高安邦、宜蘭縣秘書長林茂盛進行宣傳。（羅浚濱攝）

北台首長會議暨論壇今年第19屆由新竹縣主辦，8縣市針對環保、交通、產業及健康4大議題進行探討，新竹縣長楊文科提出桃園機場捷運連接新竹縣，直通新竹科學園區的構想，新北市長侯友宜支持說，如果有可能，國發會就要去做，不用再等地方提案。

這場論壇只有楊文科、侯友宜及苗栗縣長 耀昌3人親自出席，桃園等5縣市則派副市長或祕書長與會，明年第20屆由新北市主辦，侯友宜發言著墨在區域治理，成為全場矚目焦點。

侯友宜以「新北好、北台灣好、台灣更好！」同樣的「苗栗好、北台灣好、台灣更好！」強調北台區域合作和區域治理的重要性，要不分黨派攜手合作，台灣發展才會更好！

侯友宜並以「台灣需要會做事的人！」陳述北台灣8縣市人口有1100萬人，是在跟全世界競爭，不是自己跟自己在拉扯，舉日本東京1千萬人口，區域治理發展才能具有國際競爭力，關鍵的資源要做好平均分配。

楊文科表示，從台北市內湖科技園區到新北、桃園、新竹縣市、苗栗及宜蘭的竹科園區，都是台灣的科技廊帶，如何加乘擴大國際競爭力，這是1根非常重要的柱子，第2根柱子就是客家文化的傳承。

如何維持科技產業競爭力，牽涉到交通，楊文科希望桃園機場捷運可以拉到新竹縣來與新竹地區輕軌捷運串聯，讓「有園區的地方就有捷運！」這需要國發會同意，期許北台8縣市為區域合作發展一起同心努力。

國發會副主委游建華提及2050年的淨零碳排政策，明、後年匡列預算針對淨零碳排做相關研究和推動，希望各縣市政府參與，也期望北台區域發展委員會把相關成果轉成計畫報行政院，國發會對跨域計畫會特別關注和支持。

會中播放年度成果影片，呈現合作成果，也紀錄8縣市首長對跨域合作的想法與期許，9月9日到11日中秋假期的「北台灣海味美食祭」，將在竹北市水圳森林公園的「秋遊星夜季」活動舉辦，楊文科和侯友宜等人也希望8縣市通力合作，共同促進地方觀光產業發展。