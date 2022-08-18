一名陳姓男外送員去年到雲林一間連鎖飲料店領取外送餐點，不滿等候時間太久憤而用力拍了吧檯桌面，還與店員與老闆起口角，辱罵「X你娘」、「垃圾孩子害我跟你老闆起衝突」等語，慘被控告公然侮辱。雲林地院審結，判陳男拘役15日，得易科罰金1萬5千元。可上訴。

判決書指出，陳姓男外送員2021年12月17日晚間9時許，前往雲林一間連鎖飲料店取餐，陳男不滿餐點等候時間過久，與店員爆發激烈口角，陳男還出手拍了點餐檯，店員便打電話請老闆處理，未料陳男見老闆出面反而情緒更激烈，痛罵，「X你娘」、「垃圾孩子害我跟你老闆起衝突」、「垃圾，做人真的不要這麼垃圾」等語，經店員與老闆報警提告，檢察官偵結起訴。

陳男接受偵訊時，坦承自己因取餐與飲料店家起衝突，但否認自己有涉犯公然侮辱，稱自己當天等單等半小時，因等候過程不計薪水，他想與店家溝通才拍了櫃檯上的立牌，但店員就打電話給老闆，而老闆出面卻對他不理睬，他才情緒失控說出這些話，且他的三字經是對外面罵，僅是發洩情緒。

雲林地院法官認為，陳男說的話可使受罵者感到難堪與屈辱，且監視器畫面明顯拍到陳男是對著店內說話，證人也作證有聽見陳男罵店員，故認定陳男的確是針對2人辱罵，酌情後依犯公然侮辱罪，處拘役15日，得易科罰金1萬5千元。可上訴。