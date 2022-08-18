巴鈺一登場，直問參賽家庭「一個禮拜做幾次？」。（衛視中文台提供）

鍾欣凌（左起）、李玉璽、巴鈺、Ella、索艾克。（衛視中文台提供）

林道遠（中）帶老婆靜香（左）、婆婆挑戰四強賽。（衛視中文台提供）

衛視原創《鴻門家宴 婆媳廚房》將播出4強資格賽，進行第2次高分組與低分組PK對決，搶奪第2張的4強門票，本次評審邀請到吃遍世界美食的巴鈺，幽默又活力四射的她，被問到評分標準時，竟認真轉問參賽家庭「你們一個禮拜做幾次？」讓現場頓時好害羞。

巴鈺一現身立刻擺出招牌歡樂奔放姿勢，讓主持人Ella笑瘋，直說很久沒看過這個動作，還不自覺地跟著做了起來，博得滿堂哄笑；但被問到婆媳關係時，巴鈺從搞笑秒變正經，笑說自己的婆婆是全世界最開明、最有愛、人最好的婆婆了，說完還不忘加上一臉燦笑補充說她覺得婚姻幸福跟婆媳關係是脫離不了的。

談到評分標準，巴鈺把視線轉到林道遠、陳諺樑2隊參賽家庭身上，直問：「一個禮拜做幾次？」讓現場頓時散發害羞氛圍，Ella還在一旁幫腔要2隊老實回答，巴鈺趕緊接話說是問夫妻倆一個禮拜一起做幾次菜，因為夫妻的親密感也會影響到她這次的評分。

另一個評分標準，則是料理吃完後有畫面感就會給高分，當大家好奇要有什麼畫面感，巴鈺不改幽默本色，立刻邊帶動作邊解釋就像是感覺到在草原奔跑，或是在沙灘上拿著絲巾隨風飄揚，讓Ella忍不住開玩笑說：「大家會不會覺得這一集的嘉賓評審很荒謬？」

林道遠家庭靠著媳婦靜香的好手藝，跌破眾人眼鏡一路過關斬將，幾度都已經準備好隨時打包回家的他們，卻有如神助般一路打進四強資格賽，而且還是身處高分組，在四強資格賽中，高分組一但勝出，四強門票就到手！為了往最終百萬獎金、獎品冠軍殊榮邁進，四強資格賽開賽前，林道遠不忘開嗆對手陳諺樑家庭，說要用家庭愛的味道打敗他，不過林道遠的滿滿信心卻讓靜香壓力巨大，直說錄影前一晚都還做惡夢。《鴻門家宴 婆媳廚房》在衛視中文台全台首播最新一集，華視每周日晚上8點播出。