中秋節是月圓人團圓的日子！公路總局谷關工務段因應今年中秋連假，為服務利大梨山地區民眾返鄉，將自連假前1天9月8日（星期四）~連假結束隔日9月12日（星期一)共計5天；谷關工務段強調，增開中橫便道通行時段，請大梨山居民多加利用。

公路總局指出，中橫便道目前每日開放3個時段(7時、12時及16時30分)，考量近期中橫便道內之工程量較少且8~9月間邊坡未受強降雨及地震之衝擊，故本次中秋連假加開班次供大梨山居民返鄉：9月8日(連假前1日）增加為4個時段(7時、12時、14時及16時30分)，連假期間增加為5個時段(7時、10時、12時、14時及16時30分)，9月12日（連假結束隔日）增加為4個時段(7時、10時、12時及16時30分)。自9月13日起則恢復為每日3時段(7時、12時及16時30分)。

公路總局表示，另外中橫便道自駕通行對象僅限原可通行中橫便道之5種對象（梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行)，一般民眾僅能搭乘市區客運乙類大客車（目前為豐原客運865路公車）。因中橫便道落石風險甚高，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。