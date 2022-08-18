35歲香港女星李天縱（原名：李松蔓）擁有F級傲人上圍，並留著一頭俏麗短髮，她2011年曾參加港姐比賽卻落選，幸好之後她仍被電視台相中，簽進TVB成為當家藝人，代表作有《不懂撒嬌的女人》等，今(18日)她突然曬出嬰兒照片，認了當媽，原來她2018年就低調嫁給大陸導演唐寅，如今終於升級為三口之家。

李天縱外型纖瘦，卻不科學的有著36F突出性感身材，平時她常在IG分享運動照片，貼身剪裁襯托出她的完美S曲線，非常受到矚目，據知她雖然在香港出生，從小卻跟父母搬到國外生活，10歲時才搬回北京念書，最後接連就讀北京電影學院（表演系）及中國傳媒大學（播音系本科）畢業。

李天縱曬出寶寶照片宣布當媽。（圖／翻攝自lenali0310 IG）

李天縱後來在《不懂撒嬌的女人》中飾演「Tyra」一角走紅，也演過《愛．回家之八時入席》，2018年港媒爆出李天縱秘密成為人妻，與大她一歲的大陸導演唐寅入紙排期註冊結婚，當時她接受《東網》專訪認了此事，但由於電視劇快要開拍，還沒想好何時舉行婚宴。

4年過去，李天縱常在IG分享自己健身影音，去年她自曝右邊脖子被檢查出長了腫瘤，幸好手術完成後已經無大礙，今稍早她再放出震撼彈宣布當媽，並寫下：「Little cutie pie」，可見寶寶疑似在嬰兒床中睡的可愛模樣，無預警宣布當媽，引來網友紛紛道賀。