2022大選邁入決戰100天，民進黨「會做事戰隊」已全數就位。民進黨今推出影片「點將」，記錄全台各縣市提名的21位縣市長候選人，在民進黨主席蔡英文總統帶領下，整隊出發全力衝刺，爭取年底選戰贏得勝利。

民進黨今天推出的影片回顧3月以來的每一波縣市長候選人提名，一棒接著一棒，以最堅強的陣容串連全台灣。蔡英文向21位候選人交付任務——「全力衝刺、正面迎戰」，不只要求團結贏得11月26日的勝利，也期盼候選人擔任各地區的「最強母雞」，全面提升民進黨在各縣市的議員席次。

為了強化選戰能量，民進黨今年也採取新戰略，整合各地聯合作戰、相互補位，發揮戰隊最大戰力。因此，蔡英文昨天在民進黨中執會後，宣布4個關鍵戰區的5位總督導名單：「桃竹竹苗」由桃園市長鄭文燦、民進黨黨團總召柯建銘負責，「中彰澎」由前立法院長蘇嘉全擔任總督導，「雲嘉嘉投」由立委陳明文接任總督導，「宜花東」則由民進黨祕書長林錫耀督導。

民進黨2022年地方大選兩大主軸為「顧家鄉」、「拚未來」，如今邁入選戰衝刺期，蔡英文也勉勵全台候選人，捍衛立場與價值，持續與社會溝通，用行動號召人民，爭取最大支持，團結邁向勝選。