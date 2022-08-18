張傑應恆春基督教醫院之邀南下陪孩童唱歌。（翰森娛樂提供）

南拳媽媽張傑平時熱愛健身，原來私下也有「鐵漢柔情」的一面！他近日應恆春基督教醫院之邀，一早從台北出發前往台南，陪同200多名師生一同參觀奇美博物館，眾人頂著35、36度的高溫，在樹下一起席地而坐吃午餐；張傑身在其中，彷彿化身「孩子王」，沒有明星架子，加上一身輕鬆打扮，看不出今年已年屆40。

張傑說：「很開心這次能和恆春基督教醫院偏鄉學童小朋友一起郊遊，算是當志工，陪小朋友一起參觀奇美博物館。」由於活動要集結200多名小朋友，本身就不是容易的事，張傑說，「因為小朋友們居住的地方分屬各個偏鄉村落，所以光是一個個接駁、到達集合，都花掉不少時間，不過到達目的地後，雖然頂著大太陽，還是能感受小朋友的熱情。」

除了陪孩子們開心吃午餐，張傑更特地拿起台北扛下來的吉他，熱唱小朋友指定的《熱愛105°C的你》，他笑說，「雖然這首歌現在跟我身材很不搭，但希望能讓小朋友開開心心。」熱情的學生們也跟著他一起大合唱，氣氛頓時超歡樂。張傑表示，「這次工作就是陪小朋友參觀博物館，也唱唱歌給小朋友聽，順道宣導近日很猖獗的『柬埔寨詐騙』希望小朋友回去也能跟家人一同宣導」。

張傑表示，這趟和小朋友們相見歡，想起過去學生時代的校外教學，前一晚都興奮到睡不著，原本早起是睡眼惺忪，毫無精神，不過一見到孩子們熱情、活潑的一面，整個人動力都來了；經過一天的活動後，張傑開心表示：「很佩服這些平時教導和帶領他們的老師和志工，真的是非常有愛心，而現在台灣還是有很多偏鄉或部落的學習資源和醫療資源不足，希望大家能一起來支持『恆春基督教醫院」，有錢捐錢，有力出力，因為這些小朋友都是未來的希望。」