國民黨台北市長參選人蔣萬安近來拋出預約公車座位及班次政見，引發議論。國民黨台北市議員徐弘庭今透露，「始作俑者是我」，他解釋有視障者要搭公車卻被7台公車拒載，APP預約制是為了讓司機不要錯過他們。

蔣萬安、徐弘庭、立委林為洲、范雲等人今天下午出席NOWnews跨世代論壇。徐弘庭在論壇中透露，他剛剛才跟蔣萬安討論，最近預約公車的事情很紅，「對不起，始作俑者是我」，為什麼會做預約公車，一個身障者或眼睛有障礙的朋友，平均每天被7台公車拒載，最多17台。

徐弘庭強調，他提案時是議會交通委員會主席，這是他們創造的制度，不是為了要他們來預約公車，而是要管理公車司機不要錯過他們。

徐弘庭認為，如果今天沒有網際網路的lifestyle，怎麼會想到這樣的架構？公務體系是想不出來的，因為他們沒有這樣的生活模式，因此他希望有這樣生活模式的世代從政，做出更貼近世代的想法。

蔣萬安則說，他最近遇到許多年輕人希望市政規畫導入服務設計的概念，不僅是讓視覺感官變得漂亮、更一致，而是透過設計概念，融入日常生活、市政服務，如未來可以成立社區委員會 ，納入民眾想法，希望由下而上推動都市美學運動，讓年輕人也能參與。

11月26日不只是九合一選舉投票日，也是18歲公民權修憲案的複決投票日。蔣萬安呼籲，年底公民權下修18歲複決案，大家一起努力，投下這一票，創造奇蹟跨過門檻。