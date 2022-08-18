海外詐騙已成為社會關注焦點，政府多方呼籲宣導民眾前往東南亞國家務必提高警覺。（資料照/范揚光攝）

【LIVE直播】國民黨從柬埔寨救出1人 下午返台說明

國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷與吳斯懷近日赴柬埔寨考察，關切近期發生頻繁的人口拐賣事件，已救出一名赴柬打工的青年，並於今下午返抵桃園機場。

鄭正鈐表示，此趟是希望讓受困國人有更友善的返鄉的路，很努力也搶救回一名19歲年輕人，此名年輕人之前有表示不想接受太多訪問，讓他趕快回家，家人等很久，「但不懂航警局為何要在下機的地方強行把人帶走，這是對待國人方式？這位年輕人沒有犯任何罪，原本想說疫情期間不要跟媒體作太多接觸，結果看到航警局在門口，讓我們三位委員覺得非常不理解，這是對待受困柬埔寨、訪鄉國人的態度嗎?」

鄭正鈐說明，原本三位委員帶小朋友回來是一件很簡單事情，想說低調把小朋友送回家長手上、帶到防疫旅館，家長也在機場外等候，「不曉得下飛機，竟然航警局一堆人擋在下飛機出口，我們覺得不可思議，他沒有犯法、逾其居留，不懂為何要在下機口強行帶走，經過據理力爭後才由我們帶出來」；他說，我們把小朋友帶回來，是受到家長陳情做救援努力，有責任把小朋友帶回給家長，不曉得航警為何要帶走，所以後來據理力爭後，他們沒有把人帶走。我們希望這次柬埔寨之行讓受困台人，有更友善返台之路。

鄭正鈐指出這個小朋友其實特別幸運，因為很清楚跟家長交代在柬埔寨的位置，這次去坦白說，有很多民眾都有請託，可是大部分人都不知道在哪個地方，沒辦法迅速找出人，呼籲還有親友困在柬埔寨特定園區的親友，除了要準備護照，一定要先知道在哪一個園區。