新加坡交易所18日表示，在過去1整個年度雖權益現貨商品(cash equities)，以及債券業務表現不佳，但是獲利還是增加同時營收也能創新高，主要拜衍生性金融商品，也就是FICC(固定收益、外匯以及大宗商品)交易量大增之賜。

截至6月30日為止的12個月，新交所在FICC的營收大增19%至2.527億星幣，約1.8292億美元，占總營收近23%。同時，全部營收也增加4%，高達11億星幣並創新高。

新交所指出，FICC業務是成長主要動力，預估中期內大概兩到10年間，可望幫助營收成長15%至17%左右。同時，在這12個月，交易所淨利也從2021年同期的4.47億星幣，稍微增至4.56億星幣。

新加坡交易所表示，全球經濟成長風險增加，但風險管理相關的投資組合可望同步增加，中期的營收成長性最高應有9%左右。至於2023財年資本支出，新交所預估將增加到7,000萬與7,500萬星幣之間，中期內都大概都是這種投資水準。而投資人關心的股息派發方面，應該跟前1年一樣，每股可望分到0.08元星幣。