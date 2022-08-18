前新竹市長林智堅論文門爭議不斷，在台大判定林的碩論抄襲後，外界關注中華大學何時公布論文審查結果？校方18日表示，目前尚未收到審議委員會的調查報告，本周不會公布調查結果。

中華大學18日表示，目前校方尚未收到調查報告，本周不會公布調查結果，並再次強調，審議委員會都是獨立作業，依照相關規定，調查可再延長1個月，相關單位的臆測或評論，都非校方立場，呼籲各界給委員會獨立作業時間，勿以訛傳訛。