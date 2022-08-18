前新竹市長林智堅論文門爭議不斷，在台大判定林的碩論抄襲後，外界關注中華大學何時公布論文審查結果？校方18日表示，目前尚未收到審議委員會的調查報告，本周不會公布調查結果。
中華大學18日表示，目前校方尚未收到調查報告，本周不會公布調查結果，並再次強調，審議委員會都是獨立作業，依照相關規定，調查可再延長1個月，相關單位的臆測或評論，都非校方立場，呼籲各界給委員會獨立作業時間，勿以訛傳訛。
前新竹市長林智堅論文門爭議不斷，在台大判定林的碩論抄襲後，外界關注中華大學何時公布論文審查結果？校方18日表示，目前尚未收到審議委員會的調查報告，本周不會公布調查結果。
中華大學18日表示，目前校方尚未收到調查報告，本周不會公布調查結果，並再次強調，審議委員會都是獨立作業，依照相關規定，調查可再延長1個月，相關單位的臆測或評論，都非校方立場，呼籲各界給委員會獨立作業時間，勿以訛傳訛。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。