金佩姍曾遇豬哥亮追求。（年代提供）

被稱為「金八點」的主題曲天后金佩姍，近日在年代《那些年。那些歌》演唱多首經典歌曲，她唱紅30部8點檔的紀錄至今無人能出其右，她優異的歌唱能力及亮麗外表，更是吸引到秀場天王豬哥亮展開熱烈追求。

有著一雙靈動大眼和清新五官的金佩姍，從年輕人緣就相當好，追求者自然是不少，其中就連秀場天王豬哥亮也被她吸引，不僅給予她許多秀場演出的機會，甚至大讚她有一雙「媚眼」，之後更是主動邀約對方喝咖啡；而金媽媽得知此事後，為了避免讓金佩姍尷尬，決定親自赴約，並直接向豬哥亮坦言：「我女兒太年輕了！」而豬哥亮也明白媽媽的意思，並沒有再多說什麼，金佩姍則是感謝媽媽的「高EQ」屢屢幫她化解許多工作上疑難雜症，可說是神隊友的存在。

號稱「歌壇救火隊」的金佩姍，唱紅8點檔主題曲〈一代女皇〉、〈神鵰俠侶〉，令觀眾留下深刻印象，知名度水漲船高的她，也引來同儕忌妒的眼光，她常在後台被其他藝人酸「唱八點檔有什麼了不起？只有紅幾首」；不僅如此，金佩姍當時在西餐廳演唱時，熟悉日本歌曲的她每每都能演唱最新的日本歌，人氣火熱紅包更是收到手軟，但才唱到第3天就莫名被「請離開」，後台主任也毫不客氣的說：「有人看你不舒服，你如果不走，他們那一票4、5個全部走，看是你走還是他們走！」這樣的打擊讓金佩姍對歌手夢動搖，好在有媽媽溫暖陪伴，才讓她重新振作演唱更多好作品。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代播出的《那些年。那些歌》。