新竹市18日新增603例確診個案，今年以來累積9萬5044例，居家照護者為3692人，居家隔離為1236人。

市府衛生局提醒，民眾使用居家抗原快篩試劑檢測若為陽性，需經醫師實地或遠距診療診斷並通報上傳後才為確診，並收到隔離通知單，醫師將視病情，開立抗病毒藥物或其他相關藥物。竹市有多間醫療機構提供視訊診療或快篩陽性判讀，有需要者可選擇就近地點預約掛號。

衛生局也強調，快篩陽性民眾應多利用視訊診療，並避免外出。確診後，應遵守居家照護及自主健康管理7＋7規定，居家照護滿7天後可解除隔離，無需再採檢；自主健康管理7天期間，應禁止前往人潮擁擠處、餐廳內用及聚會。

「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，尤其疫苗接種為防堵社區疫情工作的重要環節，衛生局呼籲，請免疫力較脆弱的長輩及嬰幼兒應盡速完整接種疫苗。