味全龍本周末在天母主場將分別舉辦「#85forever徐總日」及「搖頭公仔之夜」，周六徐總日當天龍隊將穿著85號戰袍出賽，賽前也邀請「師母」謝榮瑤擔任開球貴賓，局間也特別舉辦向徐總致敬的紀念排字活動。

今年「#85forever」系列商品由中華民國徐生明棒球發展協會發行，並由球團和協會合作上架，其販售所得扣除相關成本後將捐贈予中華民國徐生明棒球發展協會。

最具收藏價值的徐生明紀念套幣，正面圖案為味全龍傳奇徐生明總教練經典留影，背面圖案則為「85」，也是味全龍永久退休之背號。紀念幣每組共五款，極具收藏價值。(預購網址：https://wdragons.pse.is/49uh77)

另外，21日登場的搖頭公仔之夜，現場特別邀請到多位知名搖頭公仔玩家，分享交流個人的經典收藏，從麥法蘭、Funko POP公仔，到美國職棒日本職棒SGA搖頭公仔，以及曾經紅遍全台的Qman搖頭公仔，在味全龍搖頭公仔市集通通看得到。

當日也將推出「愛龍王一日店長」活動，於天母球場2F商店邀請8名小龍女成員輪流擔任一日店長、為球迷朋友介紹王維中搖頭公仔的迷人之處，王維中也將於活動中親自現身與球迷見面互動；凡預購王維中搖頭公仔套票，均有機會抽中「賽後活動入場券」，可以在當日賽後帶著搖頭公仔進到天母球場人工草皮上拍照體驗。

為了感謝球迷朋友對全壘打王林智勝的熱情支持，「大師兄」林智勝也將於21日及10月13日搖頭公仔之夜賽前，各舉辦一場「林智勝搖頭公仔簽名會」。