竹東鎮外五里緊鄰新竹科學園區，重劃地段新興住宅及商圈林立，人口持續遷入，其中二重國中學區人口快速成長，縣長楊文科指示教育局加速擴建校舍，核定3.9億元辦理校舍增建工程，滿足新生增班及專科教室需求。

教育局長楊郡慈表示，二重國中學區人口速成長，預估113學年度起，國一入學新生將從原本9班增加到12班以上，為因應學生都能就近入學，今年啟動校舍增建計畫。

教育局陸續完成二重國中校舍用地租用、土地使用區分變更、校舍增建先期規畫等工作，目前正辦理建築師遴選相關作業，在縣長楊文科核定增建校舍3.9億經費後，預計明年發包，113學年度完工使用。

二重國中增建校舍工程，將新建地上5層A、B共2棟建物，將可增加9個班級共計270人就學，並新建中央廚房，提供學校師生安全、營養、衛生的供餐環境，也一併解決室內教學及停車空間不足問題。

二重國中校長徐華助表示，增建工程設置地下停車場，解決教職員停車位不足的問題，並透過調整人、車動線，保障師生人行安全，解決上下學接送造成校門口壅塞情形，未來學區內適齡學生皆可入學，不需要跨學區到外地就學。

楊郡慈表示，縣長楊文科上任後，教育經費編列接近43％，同時積極爭取中央補助興建校舍經費，成功國中已完成校舍增建工程，嘉豐國小、勝利國中將在9月招收一年級新生，提高竹北地區學生都能就近入學，目前已核定文中二、文小三、松林國小及二重國中新（增）建校舍經費，預計112年發包動工。