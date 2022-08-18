高齡91歲的紅葉傳奇幕後推手蔡焜霖（中）現身台東球場為紅葉小將加油打氣。（蔡旻妤攝）

耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽在台東開打，18日由台東紅葉國小出戰花蓮中原國小，「紅葉傳奇」幕後推手、高齡91歲的蔡焜霖現身球場為紅葉小將加油打氣，小將們賽後圍繞著蔡焜霖問好。蔡焜霖說，時代不一樣，小朋友臉上都有笑容，我很高興。

54年前，紅葉少棒隊先奪下全國冠軍，接著大勝日本少棒明星隊，奠定「紅葉傳奇」，也打開臺灣棒球大門，而這趟傳奇之旅的幕後推手，是曾坐牢的政治受難者、《王子雜誌》創辦人蔡焜霖。

紅葉少棒隊1968年獲台東少棒冠軍，卻因缺經費無法到台北參加全國賽，蔡焜霖無意間從報上聞訊，立即與校方聯絡表達贊助意願，開著雜誌社的小巴南下台東，花3天2夜將球員及教練接到台北，他與同事們自掏腰包，供吃供住。

紅葉小將們不負眾望奪下全國冠軍，造成轟動，之後面對日本明星隊關西聯隊，王子半月刊發起募款，贊助全套球衣、球鞋及球具，最終以7比0大勝日本，掀起轟動世界棒壇的「紅葉傳奇」。

「當初若沒有他的幫助，就不會有後續的紅葉傳奇，他是紅葉的貴人」紅葉國小校長方穎豐說，一群偏遠地區的孩子有個參加棒球比賽的夢，而蔡焜霖本身並不富裕的情況下，卻願意幫助這群孩子，給孩子機會圓夢，是值得仿效的教育精神。

時光荏苒，如今的紅葉小將對棒球的熱愛依然不減，奔馳球場。蔡焜霖悄悄回到台東，在陰雨天現身場邊觀賽，賽後小球員們圍著他，一聲聲「蔡爺爺好」、「謝謝蔡爺爺」，讓他備感欣慰。

蔡焜霖說，從威權統治走到民主自由，「當年去年台北的小朋友都靜靜的、不太講話，守紀律；剛剛看到孩子們都很活潑，臉上都有笑容，那是我們時代很難有的，讓人特別高興」