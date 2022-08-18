警方18日將兩名台嫌自曼谷押返回台。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

泰國機場攔截柬埔寨人口轉運 2名台嫌今天下午遣返回台

台泰合作跨境攔阻柬埔寨人口販運，14日有12 名台籍民眾自柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑似為人口販運案件，我駐泰代表處派員到蘇旺納普機場共同查證，並由泰國皇家警察總署移民總局協助，當日先遣返疑似被害的9名國人回台，3名疑似詐團幹部的男子留置於泰國調查。

警方調查，回台的9人中，竟暗藏一名42歲何姓詐團幹部，桃園地檢署以涉嫌重大且有串證逃亡之虞，15日將何嫌聲押獲准。

為深入追查幕後共犯及組織犯罪分工，3名留置在泰國的嫌疑人中，23歲楊姓男子、28歲鄧姓男子已由桃園地檢署核發拘票，另一人尚待人口販運鑑別。

警方今日派員至曼谷將楊姓、鄧姓兩嫌押返回台，已搭上下午1點20分班機，預計下午5點59分抵達桃園機場。

警方表示，想到海外求職的民眾，務必小心謹慎，切勿聽信短時間就能賺大錢之引誘，輕易簽訂不實工作契約，若自身或家人遇有類似情形，可向我駐外領使館處尋求協助或撥打急難救助電話0800-085095，並盡速就近向警察機關報案，切勿為了脫身而以「抓交替」的方式再將不知情的第三人帶入詐騙集團的陷阱，增加救援的難度與成本，刑事局將再加強與東南亞各國警方合作，打擊人口販運、建構救援機制。