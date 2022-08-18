詐騙手法日新月異，國際間遭人口販運、強摘器官被當「豬仔」事件不斷頻傳。反詐騙的網紅YTber 好棒bump 將兩次救援影片發布警惕國人，外交部反指好棒bump說謊造謠，讓國民黨立委鄭麗文批評，「網紅做政府該做的事，政府做網紅在做的事。」

鄭麗文指出，好棒bump 持續在做國際救援，也因為他影片的發布才讓國人知道，原來除了杜拜以外，柬埔寨還有更多國人淪為「豬仔」，一去就沒辦法回來，反觀擁有國家公權力的蔡政府，直到現在完全沒有任何的救援行動，或是發布旅遊警示，似乎只要不斷地喊出漂亮口號，就可以營造出有政府會做事的假象？

鄭麗文批評，外交部是海外國人最重要的溝通橋樑，明明海外打工詐騙頻傳確視而不見，除了四次在官網發文澄清說好棒bump影片造謠，收割救援結果，外交部有其他實質的救援作為嗎？請外交部直接說出來哪邊是不實指控，不要只是跟空心菜一樣，只想用不實指控四個字來做說明。

國民黨立委李貴敏則直言，「把年輕人推到柬埔寨的不就是政府嗎？」如果可以在家鄉安居樂業，誰要遠赴他鄉、異地打拚？主計總處不是日前才公布今年1至5月全體受僱員工「總薪資平均6萬2736元」？真拿得到這個薪水？

李貴敏批評，台灣長期以來「低薪、高房價、高物價」的環境，已經讓年輕人看不到未來！過去最起碼還可以當個北漂族，但現在整體就業環境惡化，只好改到海外賭一把。年輕人爭相奔赴柬埔寨謀生、想發財，不正戳破了民進黨政府「國王的新衣」嗎？