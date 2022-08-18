孜維和小雪（左1、2）在陶藝特展中教導輕黏土DIY捏企鵝。（新北市社會局提供）

淡水滬尾藝文休閒園區舉辦「陶藝．淘意」特展，展覽的作品都是新北市八里愛心教養院的院生多年來的陶藝作品。此外，還有院生「玻璃娃娃」小雪、孜維在現場擔任輕黏土DIY體驗課程的指導，且展區鄰近紅毛城、雲門舞集劇場、淡水老街等景點，又有美麗海景，非常適合民眾出遊。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，這次特展共展出70多件作品，每件都是院生嘔心瀝血之作，有玻璃娃娃小雪用細緻小手搓揉的海芋花鐘系列、用「黃金左腳」拉坯的許佩珊陶板魚系列、腦麻生陳人逸的鯊魚系列和阿琮手拉坯花器系列等，非常值得細細品味。

院生「玻璃娃娃」小雪、孜維更是在現場親自擔任指導，讓參展民眾可以體驗輕黏土DIY的課程，儘管有小朋友一開始看見坐在輪椅上的老師顯得有點不敢靠近，但是當黏土被做成可愛的企鵝後，也讓小朋友敞開心懷，與老師學習每個步驟，最後成功做出自己的小企鵝。

「陶藝．淘意」特展展期從即日起至8月28日止，在滬尾藝文休閒園區2樓故事館展出。直得一提的是，在特展入口處，有面大型的入口意象輸出看板，「輕輕捏著陶，伴著阮每一工…」，這則是來自教養院人事管理員江美茹的創作，除了本次入口作品外，她創作的繪本「山城石光」，也榮獲今年環保局環境教育繪本社會組首獎。