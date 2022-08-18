九合一選舉倒數100天，依預測網站「未來事件交易所」所做之「2022縣市長選舉交易行情」，至今（18）日下午3時為止，在全台22個縣市中，扣除提名人選尚未完全確認的金門縣與連江縣，其餘有15個縣市為國民黨派出的參選人領先，民進黨僅有4縣市；而民眾黨派出的3位參選人，僅有新竹市長參選人高虹安領先。

國民黨中常會昨日徵召新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕拚連任，已完成21縣市首長人選的提名，目前僅剩連江縣長參選人未確認；民進黨除金門縣長人選外，也已完成21縣市首長人選提名；至於民眾黨，至目前為止僅針對桃園市、新竹市及宜蘭縣提出人選。

至18日下午3點為止，「未來事件交易所」的最新行情顯示，有15個縣市由國民黨派出的參選人領先，分別為台北市、新北市、桃園市、台中市、基隆市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣；民進黨有台南市、高雄市、嘉義縣及屏東縣領先；民眾黨僅新竹市領先。

依目前數據進一步分析，年底恐「變天」的有台北市（民眾黨→國民黨）、桃園市（民進黨→國民黨）、基隆市（民進黨→國民黨）及新竹市（民進黨→民眾黨）4座城市，其中3座城市的現任執政黨為民進黨。

「未來事件交易所」最新行情：

台北市長行情（國民黨領先） 蔣萬安$50 陳時中$49 黃珊珊$46

新北市長行情（國民黨領先） 侯友宜$76 林佳龍$30

桃園市長行情（國民黨領先） 張善政$52 鄭運鵬$45 賴香伶$11

台中市長行情（國民黨領先） 盧秀燕$70 蔡其昌$31

台南市長行情（民進黨領先） 黃偉哲$85 謝龍介$13 林義豐$8 許忠信$2

高雄市長行情（民進黨領先） 陳其邁$88 柯志恩$19

基隆市長行情（國民黨領先） 謝國樑$51 蔡適應$49 陳薇仲$13

新竹市長行情（民眾黨領先） 高虹安$58 林耕仁$44 沈慧虹$32

新竹縣長行情（國民黨領先） 楊文科$79 周江杰$19 何淦銘$18

苗栗縣長行情（國民黨領先） 鍾東錦$52 徐定楨$49 宋國鼎$25 謝福弘$22

彰化縣長行情（國民黨領先） 王惠美$71 黃秀芳$31

南投縣長行情（國民黨領先） 許淑華$72 蔡培慧$34

雲林縣長行情（國民黨領先） 張麗善$50 劉建國$48

嘉義市長行情（國民黨領先） 黃敏惠$70 李俊俋$30

嘉義縣長行情（民進黨領先） 翁章梁$80 王育敏$18

屏東縣長行情（民進黨領先） 周春米$91 蘇清泉$13 詹智鈞$13

宜蘭縣長行情（國民黨領先） 林姿妙$54 江聰淵$47 陳琬惠$7

花蓮縣長行情（國民黨領先） 徐榛蔚$73 Kolas Yotaka$30

台東縣長行情（國民黨領先）饒慶鈴$68 劉櫂豪$36

澎湖縣長行情（國民黨領先） 賴峰偉$64 陳光復$37