藝人艾成昨(17)日驚傳墜樓，當場身亡享年40歲，外界紛紛猜測墜樓原因，其實在艾成生前一起和好友錄製綜藝節目《命運好好玩》時，就曾透露他之前整個人陷入人生低谷，憂鬱的情形是到了發瘋程度，他也坦言把自己看得太重、太驕傲，才會導致精神狀況不佳。

友人在《命運好好玩》透露，艾成當時病況比王瞳後來發生風波的嚴重程度「更大」。艾成坦言道，那時候一分一秒都想要結束生命，動不動就想往下跳，把腳都踢斷、眼珠子都充血，將近兩個禮拜都沒有入睡，「整個意念都好像在地獄一樣。」

事實上，當時所有朋友都陪在他身邊，連人在日本錄影的王瞳都趕緊開視訊陪他，不過艾成的狀態已經連王瞳都有些不認得了，這狀況差不多長達一個多月，之後情況才較為穩定。在發生那麼嚴重的風波，王瞳都沒有選擇離開，反而一直陪在他身旁。

艾成提到他當時的狀況就好像是發瘋。(圖/命運好好玩 Youtube)

當主持人問到究竟遇到什麼難關時，艾成坦言：「應該就是把自己看太重，把事業看太重，把自己的演藝工作看太重，然後太驕傲，我覺得是這樣，把自己看得太重要太驕傲，突然間到了一個極限然後爆掉。」

艾成曾認每分每秒都想結束生命 友人爆他精神狀況。(影／取自YouTube)

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