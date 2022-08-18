47歲洪曉蕾名模出身，外型保養得宜的她，傲人身材讓人稱羨不已，之前出席活動時，一襲胸前深V開到肚臍的火辣打扮，一登場就成為眾人眼中最美焦點，昨(17日)罕見在臉書曬出身穿泳裝的辣照，只見她胸前白皙肌膚全被看光之外，一對傲人車頭燈更是若隱若現，讓所有人看的鼻血直流。

洪曉蕾曬出與女兒在泳池畔的合照，母女倆穿著一紅一黒的泳裝，對著鏡頭擺出甜美笑容，並寫道：「是閨蜜，也是母女，最幸福莫過於妳已亭亭玉立，而我也年華依舊」，只見保養得宜的她，不僅未看到歲月在臉上留下任何痕跡，身材依舊相當火辣，只見她露出大片胸前白皙肌膚，傲人上圍更是隱約露出半截，尤其身體微向前傾時，I字型深邃事業線全被看光，讓所有人眼睛大吃冰淇淋。

對此，網友紛紛留言：「最幸福莫過於此」、「有女兒好好喔，真羨慕」、「女兒亭亭玉立，妳是花樣年華」、「像姐妹還可以一起吃喝玩樂」、「貼心的寶貝，滿滿的幸福」。

王世均過去曾曬出女兒穿比基尼搭牛仔熱褲的背影照，只見她遺傳名模媽媽良好基因，13歲就擁有一雙逆天長腿，好身材完全不輸媽媽，這也讓洪曉蕾開玩笑直呼：「我的媽呀～身材敢比我好，討人厭」、「忌妒、羨慕、恨」。