2022九合一大選步步逼近，國民黨高雄市長參選人柯志恩18日舉辦「選擇柯志恩，高雄一百分」倒數100天記者會，支持者出資贊助100面公車站牌廣告，民眾只要到貼有柯志恩廣告的公車站牌拍照上傳臉書並留言，就有機會獲得現量100份的柯志恩簽名扇。

適逢大選倒數100天，柯志恩的支持者熱情相挺，出資承租高雄100個公車站牌 ，放上柯志恩的競選廣告，柯志恩競選團隊除了感謝支持者的贊助外，也設計小活動，拉近選民距離，民眾只要找到柯志恩公車站牌廣告，並與看板拍照上傳到臉書貼文，再留言「選擇柯志恩，高雄一百分」，就可以憑留言畫面，到國民黨高雄市黨部領取限量簽名扇。

柯志恩競選總部總幹事吳怡玎表示，柯志恩剛到高雄時，許多民眾對她相當陌生，甚至有人以為柯志恩是男生，但其實只要見過柯志恩的民眾，或看過她照片的人都會覺得柯志恩非常親切、親民，因此，有一群支持者就共同發起租100面公車站牌，掛上廣告讓大家認識柯志恩。

柯志恩表示，她剛被徵召參選高雄市長就確診，時間真的有限，所以非常感謝支持者願意出資幫忙推銷柯志恩。國民黨向來不會大手筆宣傳，而是靠大家支持國民黨的力量來打贏選戰，未來100天她們會不斷透過對話、述說以及各種不同的方法讓大家認識柯志恩。