彰化縣政府為了振興公有市場的買氣，特別規劃 「彰化市場快閃趣，買菜振興拚經濟」，活絡市場買氣，縣長王惠美將親至縣內各公有市場發放限量市場抵用券，憑券於該市場內消費，每滿100元即可折抵50元，民眾排隊即可領取，限當天使用，全縣將發放1600張，也就是相送菜藍族多達80萬元。

受到疫情衝擊，加上超商越來越普及、網路商店崛起，公有市場人潮不如以往，但逛傳統市場有許多熱趣，能品嘗到各家「手路菜」，又豈是統一包裝能夠取代？為了活絡市場買氣，縣府自8月20日起將辦理一系列快閃活動。

「太好康了，買100元送50元，這不就是半買半相送嘛」菜籃族很興奮，紛紛打探，哪家公有市場要放送了，「縣長大人親抵」，絕對是要排除萬難，攜家帶券去排隊，看能不能多搶到幾張券。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，目前先規劃兩場，8月20日早上8點30分，北斗公有零售市場，現場發送600份市場抵用券，發完為止；8月21日早上8點，員林市第一公有零售市場，現場發放1000份，發完為止；全縣共將發放1萬6000張、約相送80萬元，後續活動規畫安排中。

彰化縣政府指出，考量攤商為第一線民生從業人員，活動期間縣府將發放快篩試劑給縣內所有市場攤商，並感謝各攤商自疫情以來全力配合縣府防疫措施，疫情期間進入市場，需全程戴好口罩，各場次快閃活動訊息將陸續公告於彰化縣政府網頁及王縣長臉書粉絲專頁，請鄉親朋友密切注意活動日期，攜家帶眷一起來領券、買菜、逛市場。